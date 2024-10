Premiere „Draußen vor der Tür“ in Düsseldorf „Warum schweigt ihr denn?“

Endlich abgeben will Beckmann sie. Die Verantwortung, die ihm der Oberst einst gab. Verantwortung für zwanzig Mann. Ein 14. Februar war es und 42 Grad kalt, als sie auf Befehl des Obersts den Wald erkunden und Gefangene machen sollten. Dann wurde geschossen, und als die Soldaten wieder in ihrer Stellung waren, fehlten elf. Nun ist der Krieg vorbei, Beckmann eben aus der Gefangenschaft heimgekehrt. Und da will er die Verantwortung zurückgeben, um vielleicht die Träume loszuwerden, jede Nacht, wenn die Toten kommen.