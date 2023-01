Projekt „Odyssee“ des Stadtkollektivs Vom Leid und Mut der Geflüchteten

Sein Stück, in dem neben den ukrainischen Frauen sieben Düsseldorferinnen und zwei Jungen mitwirken, erzählt keine Heldengeschichte wie in dem altgriechischen Mythos. Eigentlich müsste seine Neudichtung „Penelope“ heißen, räumt Pavlo Arie ein. Sie ist es, die hier im Mittelpunkt steht. 20 zermürbend lange Jahre hat sie auf ihren Mann Odysseus gewartet und alle Freier abgewehrt. „Im Original hat sie keine eigene Stimme“, erklärt Dramaturgin Birgit Lengers. „Alles, was Penelope bei Homer nicht ausspricht, wird hier aus weiblicher Perspektive formuliert. Ihre Sehnsucht, ihre Verzweiflung, ihre Anklage an die Götter.“ Wie die mutigen Frauen in der Ukraine, die ihr Schicksal notgedrungen in die Hand nehmen, wandelt sich Penelope in dieser „Odyssee“ von der einstmals passiven Zuschauerin zur aktiv Handelnden.