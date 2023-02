Drag-Kunst im Rheinland Unverkleidet

Dabei müssen nicht immer schwule Männer unter den Perücken stecken. Mit Effis Show will Lasse Scheiba einen ‚safe space‘ für alle Menschen kreieren. Egal, mit welchem Geschlecht und welcher sexuellen Orientierung sie sich identifizieren. Dass ihm das gelingt wird spätestens klar, als Drag-Künstlerin Aria Viderci an diesem Abend in der Mitte der Bühne steht und einen Brief verliest. Er handelt von Selbstkritik, Depressionen und Zweifeln. Zweifeln an der eigenen Kunst und dem Gefühl, nicht genug zu sein. Zu den emotionalen Klängen von Sias „Big Girls Cry“ entkleidet sie sich nach und nach im Scheinwerferlicht. Erst fallen Perücke, falsche Wimpern, Kleid. Dann die Polster, die die Kurven von Aria erzeugen. Bis – fast hüllenlos und nur noch mit hautfarbener Strumpfhose – Chris vor dem Publikum steht und weint.