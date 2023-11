Musikalische Lesung im Schumann-Saal Pure Freude am Schrammeln

Aus Film und Fernsehen ist der Österreicher Karl Markovics auch hierzulande wohlbekannt. Nicht aber, wie in seiner Heimat, als Rezitator literarisch-musikalischer Abende. Ein solches Gastspiel habe sich bisher einfach nie ergeben, sagt der Schauspieler. Was sich am kommenden Sonntag, 26. November, um 17 Uhr ändert. Bei „Zweiklang! Wort und Musik“ im Robert-Schumann-Saal hat sich die Formation „Karl Markovics und die OÖ Concert Schrammeln“ mit einem launigen Programm angekündigt: „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten – musikalische Geschichten vom Essen, Trinken und Schlechtsein“.