Intendant Stefan Bachmann wechselt nach Wien Schwierige Nachfolge-Suche am Schauspiel Köln

Der 1966 in Zürich geborene Stefan Bachmann hat in Köln seit 2013 etwas fast Unmögliches geschafft: Er hat das Schauspiel in einer Interimsstätte so sehr erblühen lassen, dass kaum noch jemand fragt, ob die Sanierung des Theaters am Offenbachplatz eigentlich jemals erfolgreich beendet wird. Die Bühnenräume im Carlswerk in Köln-Mülheim haben den Industriekultur-Charme, mit dem jeden Sommer die Ruhrtriennale punkten kann, und sie stehen mittlerweile im Zentrum eines Stadtteils, der sich von der grauen Maus auf der falschen Rheinseite zum kreativen Hotspot der Stadt entwickelt hat.