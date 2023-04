Brecht-Premiere im Schauspielhaus Von Göttern und Menschen

Zunächst war da Skepsis: Im Schauspielhaus Düsseldorf stand am Samstagabend die Premiere von „Der gute Mensch von Sezuan“ an. Ein Theaterabend mit Bertold Brecht also. Heißt episches Theater, heißt Lehrstück, womöglich mit erhobenem Zeigefinger und Klassenkampf-Propaganda. Die Sorge erwies sich als unbegründet. Denn Regisseurin Bernadette Sonnenbichler zauberte ein großes Kunstvergnügen auf die Bühne. Sie langte beim Stoff des Meisters ohne Ehrfurcht zu und setzte markante eigene Schwerpunkte – mit starken Bildern, herausragenden Schauspielern, Witz und einem feinen Gespür für das Potenzial der Figuren.