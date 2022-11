Ausstellung in Dortmund Armin Mueller-Stahls „Jüdische Freunde“

Über 100 Portraits jüdischer Künstler und Intellektueller hat Armin Mueller-Stahl in den vergangenen Jahren gemalt. Manche sind tatsächlich Weggefährten und Freunde, manche – wie Franz Kafka oder Felix Mendelssohn-Bartholdy –sind lange vor seiner Zeit gestorben. Trotzdem waren sie an bestimmten Stellen seiner Biographie wichtig. „Ich betrachte dann zum Beispiel die Augen“, sagt er, „die sind ja das Sprechendste an einem Gesicht und als Schauspieler ist man neben den Händen vor allem auf sie konzentriert. Ich versuche im malerischen Prozess, das Gesicht hinter dem Gesicht zu kriegen, zu kreieren.“ Wenn er sich auf diese Weise in ein Gesicht lang Verstorbener hineinversetzt, dann geht ihm manchmal auf: „Vielleicht wären wir Freunde geworden, wenn wir zusammen aufgewachsen wären.“