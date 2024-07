Satire über den Video-Asistenten Das Erwachen der Funktionäre

INFO

Videobeweis Der Video-Assistent (englisch: Video Assistant Referee – VAR) soll in Fußballspielen auf Fehlentscheidungen des Schiedsrichters hinweisen. Dazu sitzt er fernab vom Spielfeld im „Video Assist Center“. Er schaut sich strittige Szenen in der Wiederholung und gegebenenfalls in Zeitlupe an und teilt dem Schiedsrichter per Funk seine Sicht der Dinge mit. Das Verfahren wird auch Videobeweis genannt. Bei der Fußball-EM hat die Uefa einige Verschärfungen eingeführt.

Praxis In Deutschland wurde der Video-Assistent in der ersten Bundesliga in der Saison 2017/18 eingeführt, in der zweiten Bundesliga zwei Jahre später.

Torlinientechnik Die Torlinientechnologie umfasst Hilfsmittel, die überprüfen, ob der Ball beim Fußball die Torlinie vollständig überquert hat oder nicht. Dabei werden Magnetfelder und Kamerabilder eingesetzt.