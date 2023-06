Konzert in Mönchengladbach Sarah Connor bittet zur Sommerkirmes

Kann sein, dass die Zeit vor dem ersten Lied an diesem Abend genauso schön ist wie das Konzert selbst. Der Sparkassenpark hat ja immer etwas von Sommerkirmes. Auf dem Vorplatz kann man Süßigkeiten kaufen, die in Papiertüten mit Herzmuster verpackt werden: Love. Es gibt orangefarbene Cocktails, und besonders Erfahrene legen auf dem Weg zum Sitzplatz die Eintrittskarte auf den Becher, damit nichts überschwappt. Dazu singen die Jacksons „Blame It On The Boogie“ vom Band. Das hier ist wie Freibad, nur ohne das blöde Chlor: Aperoliday in the sun.