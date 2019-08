Tolles für Sopran und Orchester : Wundervolle Orchesterlieder des 19. Jahrhunderts

Paris Die Sopranistin Sandrine Piau überwältigt auf ihrer neuen CD mit Liedern von Berlioz, Massenet und vielen anderen französischen Komponisten.

Klassik Manche Momente der Musikgeschichte hätte man gern live miterlebt. Man wäre gern bei der Uraufführung von Bachs „Johannes-Passion“ anwesend gewesen oder bei Mahlers Debüt mit seiner neuen 3. Symphonie in Krefeld. Man hätte gern in Bayreuth gesessen, als Wagner dort „Parsifal“ herausbrachte – und man wäre gern in Paris gewesen, als sich Mitte der 19. Jahrhunderts die große Öffnung ereignete. Damals brach das Kunstlied aus der vertrauten Enge aus, Sänger bekamen statt des Klaviers die Farben des Orchesters zur Seite, seidige Streicher, bukolische Holzbläser, heldisches Blech. Die Komponisten konnten nun die dramatischen Inhalte der Lieder, die zu veritablen Arien wurden, vielseitiger, vielfarbiger ausdrücken.