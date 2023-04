Menschenrechtspreis der Tonhalle Lichtblicke für die Verfolgten

„Der Preis will symbolisch eine der Bewegungen in der ganzen Welt stärken, deren wichtiger Einsatz für die Menschenrechte in Zeiten des Krieges und der Pandemie in den Hintergrund des öffentlichen Interesses gerückt ist. Frau Azimipour und ihre Gruppe „Women Life Freedom Collective“ Berlin unterstützen nach der Ermordung der Iranerin Jina Mahsa Amini im vergangenen September vorbildhaft die revolutionäre Bewegung in Iran. Wir dürfen das nicht vergessen!“, sagt Fischer. Aminis Tod sei ein Fanal und ihr Name ein Schlachtruf für gegen ihre Unterdrückung protestierenden Iranerinnen geworden. Und Frau Azimipour und ihre Gruppe kenne sich mit am besten aus, wie man den Betroffenen vor Ort helfen könne.