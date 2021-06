Brautkleider, Kochtöpfe und Zahnbohrmaschienen : Notbehelfe kommen ins NRW-Geschichtsmuseum

Düsseldorf Die Sammlung Abresch aus Wesel bildet mit mehr als 2000 Objekten den Grundstock des neuen Museums im Behrensbau am Düsseldorfer Mannesmannufer.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat mancher aus Trümmern etwas Nützliches gemacht. Eine Hakenkreuzfahne wurde zur Schürze, aus einem abgestürzten amerikanischen Bomber erstand eine Zahnbohrmaschine, und Fallschirmseide verwandelte sich unter geschickten Händen in ein Brautkleid. Diese Beispiele erfindungsreicher Bastelkunst und viele mehr werden künftig im Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen zu sehen sein, im Behrensbau am Düsseldorfer Mannesmannufer. Eine Auswahl aus den 2000 Objekten, die der Weseler Pfarrer i. R. Werner Abresch in mehr als 30 Jahren zusammentrug, wird Ende August in einer Sonderschau zu sehen sein: „Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“.