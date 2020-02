Buchtipp : Wenn die mächtigen Eltern alt werden

Düsseldorf Kurze Episoden über das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter – im vorgerückten Alter.

Sachbuch Katja Jungwirth hatte stets ein wenig Angst vor ihrer Mutter. Doch nun ist die Frau alt, schwer krank und auf die Hilfe ihrer Tochter angewiesen. Dass sich die Rollen trotzdem nur bedingt verkehren und eine gebieterische Mutter auch vom Krankenhaus ihre Familie zu dirigieren weiß, beschreibt die Autorin in „Meine Mutter das Alter und ich“ in nachdenklichen, humorvollen Episoden. Jungwirth berichtet von Besichtigungsterminen im Seniorenheim, von Selbsthilfegruppen pflegender Angehöriger, von der Idee ihrer Mutter, zu Lebzeiten ihr Grab auszusuchen. Oft geht es um den Schmerz der Mutter, die vom Leben Abschied nehmen muss und um den der Tochter, die als erwachsene Frau ernst genommen werden will. Sie lebt in der ewigen Ambivalenz, das Selbstmitleid einer kranken Frau nicht zu befeuern, und ihr doch zu zeigen, wie sehr ihr Leid sie berührt. Ein tröstliches Buch. Dorothee Krings