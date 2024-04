Neu im Kino Ein Liebesfilm im Actionfilm

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wurde mit einer Präsentation zum ersten Mal einer Kunst Tribut gezollt, die stets in den Hintergrund gedrängt wird, obwohl sie entscheidend zur Vitalität des Kinos beiträgt. Stunt-Männer und -Frauen riskieren in ihren beruflichen Alltag am Set Gesundheit und Leben, um für das Publikum unvergessliche Filmmomente zu schaffen. Dabei halten sie den Kopf hin für so manchen Star, der danach in Interviews vorgibt, die gefährlichen Stunts selbst gemacht zu haben - was in den meisten Fällen – mit Ausnahme von Jackie Chan – eine unverhohlene Übertreibung zu PR-Zwecken ist.