„Kunstpunkte“ in Düsseldorf : Glückliche Begegnungen in offenen Ateliers

Norika Nienstedt mit Besuchern in ihrem Atelier. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Am Wochenende durfte das Publikum Künstlerinnen und Künstler in ihren Arbeitsräumen besuchen. Es gab viele Entdeckungen zu machen. Allerdings nahmen nur wenige das Angebot an.