Rundgang durch die Kunstakademie In jedem Werk steckt eine Botschaft

Jedes Jahr beim Rundgang ploppt die Frage auf, wie bunt es diesmal wird und wie laut. Wie politisch und wie provokant. Wie viel Inszenierung oder Intimität gerade angesagt ist. Wie tickt die junge Künstlerschaft, die in Düsseldorf studiert, nach der emotionalen und intellektuellen Corona-Dürre in immer noch unruhigen Zeiten, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben der Gefahren und des mörderischen Unheils eines Aggressionskrieges vor der Haustür gewahr wird?