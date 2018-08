Ruhrtriennale: Israelische Botschaft kritisiert Podiumsdiskussion in Bochum

Bochum Die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion bei dem Kulturfestival stehen in der Kritik. Nach der Ein-, Aus- und erneuten Einladung der umstrittenen Band Young Fathers will Ruhrtriennale-Intendantin Carp nun über die „Freiheit der Künste“ diskutieren.

Für die Ruhrtriennale wollte sie ein herausragendes Programm aufstellen, doch bislang sind vor allem ihre eigenen Auftritte bemerkenswert. Am Mittwoch einmal mehr, als Intendantin Stefanie Carp in der Bochumer Jahrhunderthalle einen Ausblick auf das in einer Woche beginnende, größte Kulturfestival Nordrhein-Westfalens gab. Knapp eine Dreiviertelstunde sprach Carp, stellte Künstler und Projekte vor, etwa Christoph Marthalers Mammutproduktion „Universe, Incomplete“, die in Bochum zur Uraufführung kommen soll. Nur über das Thema, das wie ein Schatten über der diesjährigen Ruhrtriennale liegt, wollte Carp am liebsten gar nicht sprechen. Bis zuletzt verlor sie bei ihrer Programmvorstellung kein Wort zur Diskussion um ihren Umgang mit der als antisemitisch kritisierten Israel-Boykott-Bewegung BDS und der Band Young Fathers, die BDS unterstützt.