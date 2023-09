Ruhrtriennale Die unerträgliche Schönheit der Langsamkeit

Es beginnt in der Dunkelheit, mit einer Installation in Schwarz. Man mag an Totentänze denken, an Schlachtfelder, an Fantasy-Filme nach Tolkien mit monströsen Geschöpfen mit riesigen Schädeln. Dann wechseln die Stoffbahnen, die Bühne wird zu einer Art Unterwasserwelt. Sind es Wasserpflanzen die da wogen, ein Taucher mit einer altmodischen rechteckigen Glocke auf dem Kopf? Die Musik rauscht, ein Echolot könnte man erkennen.