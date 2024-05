Ruhrfestspiele in Recklinghausen Uraufführung von „Die Nacht von Sevilla“ – Fußball, Weltpolitik und das kollektive Gedächtnis

Wer hätte gedacht, dass Kultur und Sport so gut zusammengehen können, dass ein Theaterstück über ein denkwürdiges Fußball-Spiel zu einem Vorbild an politischer Aufarbeitung, der Aufarbeitung kollektiver Traumata werden könnte. Die Uraufführung „Die Nacht von Sevilla“, die bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen umjubelte Premiere feierte, ist ein neuer Meilenstein des Dokumentartheaters.