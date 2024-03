Ruhrfestspiele in Recklinghausen Politik und Star-Rummel

In den fünf Jahren, in denen Olaf Kröck nun als Intendant die Geschicke der Ruhrfestspiele leitet, hat sich spürbar etwas verändert. Man fragt nicht mehr zuerst: Wer kommt? Sondern: Was passiert, welche Themen werden verhandelt? Hollywood-Stars lenken in den Spielstätten in Recklinghausen und Umgebung jedenfalls nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf sich. Auch in der neuen Saison, die vom 1. Mai bis 8. Juni läuft, verstecken sich die ganz großen Namen eher im Literaturprogramm. Das steht wieder unter einem Motto aus zwei Begriffen: „Vergnügen und Verlust“.