Sexueller Missbrauch : Ruhrbischof Overbeck räumt persönliche Schuld ein

Essen Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck (56) hat sich dazu bekannt, bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester seines Bistums mangelnde Vernatwortung übernomme zu haben.

(dpa/los) Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat im Zusammenhang mit der mangelhaften Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester persönliche Schuld eingeräumt. In einem Interview mit der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ sagte Overbeck auf die Frage, ob er Schuld auf sich geladen habe: „Ich habe die Verantwortung am Anfang meiner Zeit als Bischof nicht richtig wahrgenommen. Ich hätte die Unterlagen lesen müssen, um dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Deshalb ja: Ich habe Schuld auf mich geladen.“

„Christ & Welt“ dokumentiert in seiner aktuellen Ausgabe den Fall eines Priesters, der sechs Jahrzehnte in den Bistümern Köln, Münster und Essen Seelsorger sein durfte, obwohl er zweimal wegen sexualisierter Gewalt verurteilt wurde.

Overbeck (56) wurde von Papst Benedikt XVI. zum Weihbischof ernannt und übernahm 2009 als vierter Bischof von Essen die Leitung des Ruhrbistums. Der gebürtige Marler ist zudem Militärbischof und leitet die bischöfliche Kommission Adveniat sowie die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen in der Deutschen Bischofskonferenz. Als vor zwei Jahren mit einer großen Studie das Ausmaß von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland offenbar wurde, bescheinigte Overbeck der Kirche „ein großes Versagen“. Und: „Ich kann den Zorn verstehen, der viele Menschen in unserem Land und sicher auch viele von Ihnen erfasst hat.“ Damals erklärte Overbeck, dass Verantwortliche „zu wenig oder nichts getan hätten, um Verbrechen zu verhindern, aufzudecken, aufzuklären und zu ahnden“.