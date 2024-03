Neues Kafka-Buch folgt der Spur seines Schreibens „Faszinierend undeutlich“

Franz Kafka habe sich um sein Leben geschrieben, sagt Rüdiger Safranski und widmet diesem Abenteuer ein ganzes Buch. Bloß „Kafka“ heißt es und ist bei Hanser erschienen. Am Dienstag, 12. März, liest er daraus im Düsseldorfer Heine Haus an der Bolker Straße. Und weil die Veranstaltung ausverkauft ist und allenfalls Restkarten an der Abendkasse verfügbar sind, können Interessierte wenigstens per Live-Stream kostenlos dabei sein. Allerdings sind Anmeldungen dazu erforderlich unter info@heinehaus.de.