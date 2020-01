Tanz : Rückschlag für Tanztheater

Wuppertal (dok) In der Auseinandersetzung um das Arbeitsverhältnis zwischen Adolphe Binder und dem Tanztheater Wuppertal ist eine Entscheidung zugunsten der Intendantin gefallen. Nachdem die Kündigung der geschassten Leiterin des Tanztheaters in zweiter Instanz als unwirksam bewertet wurde, hatte die Stadt Wuppertal Beschwerde gegen dieses Urteil eingelegt.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat diese Beschwerde nun abgelehnt. Damit ist Binder formal weiter Intendantin des Tanztheaters, obwohl inzwischen eine neue Interimsleiterin ernannt wurde. Am 31. Januar treffen nun beide Seiten vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf erneut zusammen. Treffen für eine gütliche Einigung hat es trotz Aufforderung des Gerichts nicht gegeben.