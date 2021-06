Ausstellung in der Sammlung Philara : Düsseldorfs Jahrhundert-Künstlerinnen

„Metropolis“ - Videoinstallation von Nan Hoover Foto: Kai Werner Schmidt

Düsseldorf Die Sammlung Philara erinnert unter dem Titel „Mirrors and Windows“ an die Öffnung der Kunstakademie Düsseldorf für Frauen vor 100 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Noch nie wurde über Künstlerinnen so viel geforscht wie in den letzten Jahrzehnten. Dabei war es oft ziemlich egal, was man darunter versteht, Hauptsache Frau. Nun nimmt sich Katharina Klang, die kluge Ausstellungschefin der Sammlung Philara, des Themas unter dem Titel „Mirrors and Windows“ an. Sie feiert das historische Datum, dass seit 1921 Frauen an der Kunstakademie Düsseldorf studieren und lehren konnten. Leider ergibt ein bloßes Datum noch keine tolle Ausstellung, zumal mit Katharina Fritsch, Irmin Kamp und Luise Kimme drei wichtigsten Frauen noch nicht einmal erwähnt werden.

Die hiesige Akademie hatte immer wieder Phasen, wo sie mit der Konkurrenz in Berlin, München, Karlsruhe oder Mannheim nicht Schritt halten konnte. So gab es längst eine Malerinnenschule in Karlsruhe und eine Mannheimer Akademie unter Carl Theodors Hofbildhauer Verschaffelt, als sich in Düsseldorf noch nichts tat. Erst 1919 änderte sich die Situation, als in der Weimarer Verfassung die Gleichstellung von Mann und Frau festgelegt wurde.

Info Werke von 18 Professorinnen Ausstellung Die Sammlung Philara liegt an der Birkenstraße 47a. Die Ausstellung „Mirrors and Windows“ zeigt Werke von 18 Professorinnen der Akademie. Öffnungszeiten Die Ausstellung läuft bis 3. Oktober, Donnerstag 14 - 18 Uhr, Freitag 14 - 20 Uhr, Samstag + Sonntag 14 - 18 Uhr. Zeitfenster können unter https://calendly.com/philara/zeitfenstertickets gebucht werden.

Aber selbst in diesen Anfängen hatte nicht die Düsseldorfer Kunstakademie die Nase vorn, sondern die Kunstgewerbeschule unter Peter Behrens und dessen Nachfolger Wilhelm Kreis. Als Kreis mit seinen berühmten Vorstellungen von Kunst am Bau die Akademie in die Enge trieb, führte dies zur Auflösung der Kunstgewerbeschule. In dieser Phase des Übergangs wurde Anna Simons (1871-1951) bekannt, mit der bei Philara die Ausstellung beginnt. 1905 führte sie mit Fritz Helmuth Ehmcke „Schriftkurse für Kunstgewerbelehrer“ durch. 1912 stellte sie die von England inspirierten Formen der Typographie und Kalligraphie auf dem Kongress für Kunsterziehung in Dresden vor. 1928 bis 1933 unterrichtete sie an der Kunstakademie. Nur: Bei Philara ist kaum etwas von ihrem Werk zu sehen.

Die These der Ausstellung lautet: „Noch immer kämpfen Frauen um Gleichberechtigung im Kulturbetrieb und sind in Museen, auf dem Kunstmarkt und in der Lehre deutlich unterrepräsentiert.“ Das wundert natürlich angesichts der Tatsache, dass mit Irmin Kamp und Rita McBride gleich zwei Frauen die Düsseldorfer Akademie leiteten. Kuratorinnen und Museumsleiterinnen wie Marion Ackermann, Susanne Gaensheimer und all die Frauen an der Spitze des Kunstvereins sprechen für sich.

Die Ausstellung gibt ein Potpourri. Was soll ein Kunstgänger mit Schlüsseln von McBride, einem Gemälde von Katharina Grosse, einer Lieblichkeit von Katharina Wulff, einer Fotoreihe der Bechers anfangen, wobei Hilla nie an der Akademie gelehrt hat? Dennoch führen einige Kabinette zum Erfolg der Schau. An erster Stelle ist Dominique Gonzalez-Foerster zu nennen. Sie inszeniert ein puristisches, aber sehr privates Schlafzimmer mit einer Matratze auf dem Boden, ein paar Büchern in der Ecke, einem bedruckten Teppich als Stammbaum und alten Fotos aus ihrer eigenen Kinderzeit. Kaum jemand gibt so viel Persönliches in der Kunst preis wie die gebürtige Straßburgerin. Ihr gelingt es, einen neutralen Allerweltsraum zum Klingen zu bringen. Die Kollegin Franka Hörnschemeyer, Prodekanin und Bildhauerei-Professorin, besticht mit ihrem Versuch, aus ausrangierten Verschalungsplatten einen architektonischen Balance-Akt zu zaubern.

Eine Wiederentdeckung ist Rissa, die Witwe von Karl Otto Goetz. Sie erhielt 1975 die erste Malereiprofessur an der Akademie und war zeitweilig auch Prorektorin. Ihr Werk lebt von einer formalen Strenge, von klar durchgearbeiteten Farbkontrasten und einer kühlen Perfektion im Duktus. Mit ihren komplexen Farbsystemen prägte sie eine ganze Schülergeneration. Wie sie in einem Kleinformat eine Hand in einen Kubus Margarine fingern lässt, ist brillant im Mix von Realismus und Surrealismus. Eine Zeitlang war sie die einzige Vertreterin einer figurativen Kunst an der Eiskellerstraße.