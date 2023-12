40. Geburtstag von Sat.1 und RTL Die Revolutionäre von einst sind alt geworden

Im grauen Anzug und mit gestreifter Krawatte verliest Jürgen Doetz am 1. Januar 1984 das, was im Nachhinein betrachtet einen Wendepunkt in Mediengeschichte der Bundesrepublik darstellt. Unaufgeregt verkündet er einem neugierigen Publikum vor den Bildschirmen in West-Deutschland, dass es gerade Zeuge werde vom Start des Privatsenders PKS. Es soll noch ein Jahr dauern, bis der Kanal den Namen bekommt, unter dem er bis heute auf Sendung ist: Sat.1.