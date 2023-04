Interview Paula Beer „Ich wollte gar nicht unbedingt Schauspielerin werden“

Beer Das war, als wir mit „Undine“ in Paris waren. Da hieß es plötzlich, morgen hält Macron eine Rede, und dann mal gucken, was passiert. Wir sind dann mit dem letzten Flieger und den dicken DVD-Boxen zurück, und einen Tag später kam der Lockdown. Und dann hatten wir diese Filme, und wir dachten, jetzt kommt der Sommer zu uns. Mein erster Rohmer-Film war „Pauline am Strand“. Was darin geschildert wird, reiht sich ein in die französische Welt, in der die Uhren anders ticken als bei uns. In Frankreich hat der Sommer eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland, weil die Ferienzeit länger ist.