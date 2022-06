Englisches Theater in Kaiserswerth : Shakespeare unter freiem Himmel

Auf der Kaiserpfalz in Kaiserswerth spielt Sophie MacDonald (l.) den Romeo. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mit „Shakespeare am Rhein – Romeo & Juliet” bespielt das English Theatre Düsseldorf an zehn Abenden und drei Nachmittagen die Kaiserpfalz-Ruine in Kaiserswerth. Ein Besuch bei den Proben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Romeo hat ein orangefarbenes Band um die Haare geschlungen und ist unverkennbar eine junge Frau. Genau wie Hitzkopf Mercutio mit den wilden blonden Locken. Die Amme dagegen: ein Mann. Bei „Shakespeare am Rhein – Romeo & Juliet“ wird so manches auf den Kopf gestellt. Die Inszenierung von Michael Schäfer verspricht ein saftiges Spektakel zu werden. Mit den Open-Air-Aufführungen in der Kaiserpfalz-Ruine von Kaiserswerth erfüllt sich das English Theatre Düsseldorf einen lang gehegten Traum. Schon 2020 wollten die Leiterinnen Rosie Thorpe und Ilya Parenteau ihn verwirklichen. Corona hat ihn damals vereitelt, vergessen wurde er nicht.

Dem im Frühjahr neu geformten Ensemble gehören Schauspieler und Schauspielerinnen aus Großbritannien, der Ukraine, Deutschland und den USA an. Voller Lust und Leidenschaft stürzten sie sich in das Freiluft-Abenteuer. Ihr mächtiger Verbündeter ist die beeindruckende Kulisse aus Mauerresten und Rundbögen. Sie liefert zudem wie beiläufig einen natürlichen Balkon für die wohl berühmteste Szene der Shakespeare-Tragödie und passt mit ihrer Morbidität exakt in das Regiekonzept.

Info Premiere an der Kaiserpfalz-Ruine Premiere „Romeo & Juliet“, eine Produktion des English Theatre Düsseldorf, hat am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr Premiere in der Kaiserpfalz-Ruine an der Burgallee in Kaiserswerth. Regie führt Michael Schäfer, das Ensemble kommt aus vier Ländern. Termine & Tickets Gespielt wird am 12./14./15./16./17./18./19./21. und 22. Juni jeweils um 19.30 Uhr, am 12./18./19. Juni zusätzlich um 14.30 Uhr. Die Freiluft-Tribüne hat ca. 220 Plätze. Die Karten kosten 26,50 Euro, für Gruppen ab zehn Personen 24 Euro, für Studenten 15 Euro. www.english-theatre.duesseldorf.de

„Die romantische Liebesgeschichte allein hätte mich nicht so interessiert“, sagt Michael Schäfer. „Wir blicken aus anderer Perspektive auf das Stück, denken an Beirut, Bosnien, Mariupol. Die Liste ist lang.“ Bei ihm spielt sich die Liebesgeschichte in einem Kriegsgebiet ab. Entsprechend sind auch die Kostüme bunt zusammengewürfelt: „Man zieht an, was man gerade findet und was die Notlage hergibt.“

Bühnenbildnerin Miriam Möller-Wieland fühlte sich in der Ruine mit ihren dunklen Löchern an die ausgebombten, verbrannten Gebäude in der Ukraine erinnert, die uns gerade so bewegen. Sie könnten auch als Symbol für den Niedergang der edlen Gesellschaft in „Romeo und Julia“ stehen, die ihren Abrutsch zu überspielen versucht und ihr altes Leben zurückhaben will. Das abgetakelte Mobiliar, das Miriam Möller-Wieland zusammentrug, sollte in der Inszenierung benutzt werden und nicht nur als Staffage dienen.

Als gerade eine Szene geprobt wird, in der alle durcheinander stürmen, sich streiten, kämpfen und am Boden liegen, spaziert ein Grüppchen Ausflügler quer über die Naturbühne und bleibt verdutzt stehen. Bis kurz vor der Premiere am 11. Juni ist der kleine Park jedermann zugänglich und wird als Weg vom Rhein in den Ort genutzt. Die Schauspieler unterbrechen kurz und erklären seelenruhig, was hier gespielt wird. „Open air ist eben in jeder Hinsicht etwas ganz Spezielles“, sagt Regisseur Schäfer, „stimmlich, atmosphärisch, energetisch. Erst recht in dieser Hammerkulisse. Hier musst du dich an die Wucht der Mauern gewöhnen und diesen riesigen Raum gefüllt kriegen, bis in die letzte Reihe der Zuschauer-Tribüne.“ Die Arbeit mit dem internationalen Ensemble sei spannend. „Alle bringen andere Erfahrungen und Gewohnheiten mit, die zusammengeführt werden mussten. Für mich ist die Herausforderung groß, nicht in meiner Muttersprache zu inszenieren. Mein Englisch ist gut, aber Shakespeare im Original stellt nochmal eine ganz andere Nummer dar.“

Dass Romeo von einer Frau gespielt wird, war nicht von Anfang an beabsichtigt. Das ergab sich erst beim Casting der Engländerinnen Alice Moore, ausgebildet an der Bristol Old Vic Theatre School, und Sophie MacDonald, Absolventin der Oxford School of Drama. „Als beide eine Szene zwischen Romeo und Julia lasen, ergab sich etwas Magisches, als würden Funken fliegen“, erzählt Rosie Thorpe. „Diese wunderbare Energie sollte nicht wieder verpuffen. Auf einmal erschien uns die Besetzung des Liebespaars mit zwei Frauen ganz natürlich.“ Sophie MacDonald stimmt ihr zu: „Je mehr ich mich einfühlte, desto mehr fand ich zu meinem Romeo.“