Ab April in Wuppertal : Neuer Kopf für das Von-der-Heydt-Museum

Roland Mönig leitet zurzeit noch das Saarlandmuseum und war früher zweiter Mann in Kleve.

Leichter wird die Arbeit nicht, wenn Roland Mönig (54) zum 1. April nächsten Jahres aus dem Saarlandmuseum als Chef ans Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum wechselt. In Saarbrücken hatte er 2013 ein Haus übernommen, das sich mitten in einem Skandal um einen Neubau befand. Der kostete statt der veranschlagten neun Millionen Euro sage und schreibe 30 Millionen mehr. Mönig gelang es, als neuer Kapitän seinen Dampfer in ruhigeres Fahrwasser zurückzuführen.

Mit den Besonderheiten der Museumslandschaft an Rhein und Ruhr kennt er sich allerdings aus. In Bochum kam er zur Welt, in Bochum studierte er Kunstgeschichte und Germanistik, ebenfalls dort verfasste er 1994 seine Doktorarbeit zu Franz Marc und Georg Trakl.

Wenn Mönig aus dem Saarland in seine Heimatregion zurückkehrt, wird er dort anders als zuvor ein Kunstmuseum unter vielen leiten, die allesamt ums kunstsinnige Publikum buhlen. Wer in der Nähe von Düsseldorf, Köln und Essen bestehen will, muss schon so Außerordentliches leisten wie bislang Gerhard Finckh in Wuppertal. Mit Gegenwartskunst werden sich kaum die von der Trägergesellschaft erwarteten sechsstelligen Besucherzahlen erzielen lassen, und das Feld der klassischen Moderne hat Finckh bereits zu einem guten Teil beackert. Warten wir also ab, was Roland Mönig aus dem Hut zaubert: neue Ideen – und zusätzlich neue Sponsoren?