Konzert in der Lanxess-Arena Warum es richtig ist, dass Roger Waters in Köln auftritt

Platten, Filme, Konzerte und Bücher stiften Identitäten: Viele Fans reifen erst durch das Kunsterlebnis zu den Personen, die sie sein wollen. Für diese Menschen ist es oft nicht leicht einzugestehen, dass die Schöpfer prägender Werke sich ihrerseits verändern und manchmal zu Charakteren werden, mit denen man lieber nichts zu tun haben möchte. Die Sorge ist dann groß, dass die falsch abgebogenen Künstlerinnen oder Künstler frühere Großtaten nachträglich disqualifizieren und ihren Anhängern sozusagen den Boden unter den Biografien wegziehen. Dem ist aber nicht so. „Wish You Were Here“ bleibt ein geniales Album.