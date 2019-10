Premiere in Düsseldorf : Robert Wilson zähmt den Dschungel

Königstiger Shere Khan, gespielt von Sebastian Tessenow, im Düsseldorfer „Dschungelbuch“. Foto: Lucie Jansch. Foto: Lucie Jansch

Düsseldorf Der Regisseur zeigt im Düsseldorfer Schauspielhaus gediegen-ironische Dschungelbilder und erzählt vom Drang des Menschen, die Natur zu unterwerfen. Die Band CocoRosie treibt den Abend voran. Er taugt zum Familienstück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Als die Dschungelbewohner beraten wollen, was mit dem Menschenkind geschehen soll, das da mutterseelenallein in der Wildnis gestrandet ist wie Moses im Binsenkörbchen, da versammeln sich die Tiere auf einer Felsenlandschaft aus Elektroschrott, auf toten Bildschirmen, Kästen und Gehäusen. Im Dschungel sind Maschinen zur digitalen Erfassung des Lebens ohne Wert. Im Dschungel zählt nur Wirklichkeit. Jeder ist, was er ist: Papa Wolf ist der gutmütige Daddy mit Jeans-Jacke, Panther Bagheera der kokette Entertainer im schwarzen Samtanzug. Baloo, der Bär, ist der Clochard des Urwalds, der sich trotz seiner säuferischen Abstürze sein frohes Gemüt bewahrt hat. Jedes Tier ein stilisierter Charakter.

In dieser wilden Horde aus Tiertypen fühlt sich Mowgli frei und geborgen. Allerdings hat das Menschenkind das schöne Fell von Tiger Shere Khan schon im Blick. Was für eine Trophäe! Obwohl Mowgli also unter den Tieren aufwächst, trägt er das Gesetz der Menschen in sich: Wer auf dem Fell seines Feindes tanzt, ist Herrscher über den Dschungel.

info Vierte Zusammenarbeit mit CocoRosie Musik Im Jahr 2003 haben sich die amerikanischen Schwestern Bianca und Sierra Casady zur Folk-Rock-Formation CocoRosie zusammengetan und seither sieben Alben veröffentlicht. Das „Dschungelbuch“ ist nach „Peter Pan“, „Pushkin’s Fairy Tales“ und „Edda“ die vierte Zusammenarbeit mit Robert Wilson. Karten Die Inszenierung im Düsseldorfer Schauspielhaus dauert 90 Minuten ohne Pause und ist laut Theater für Menschen ab acht Jahren geeignet. Einige Vorstellungen sind schon ausverkauft. www.dhaus.de

Robert Wilson inszeniert am Düsseldorfer Schauspielhaus Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ als gediegen-ironischen Bilderbogen. Scherenschnitt-Blattwerk vor atmosphärischen Farbflächen, gestaffelte Kulissenebenen wie im Barocktheater, ausgestellte Gesten und Details im Kostüm, Bewegungen in Zeitlupe, manieriertes Gekicher und eingefrorenes Erschrecken, auf das Wesentliche reduziertes Spiel. Das sind die typischen Wilson-Mittel, eisern einstudiert, und sie entfalten auch im Dschungel die geplante Wirkung. Dazu haben die Schwestern Bianca und Sierra Casady von der Folkrock-Band CocoRosie eine vielgestaltige Bühnenmusik komponiert, ein wildes Wuchern von Rhythmen, Stilen, Klangfarben. Das reicht von Samba bis Rap, ist üppig und doch filigran und wird von einem kleinen Ensemble mit viel musikalischem Witz dargebracht.

Das Bilderbuch, das Wilson so gefällig aufblättert, ist dann aber doch nicht ganz harmlos. Mowgli ist ein süßer Fratz, ein struwwelpetriges Findelkind, dem die Herzen der Tiere zufliegen. Von dem Menschlein im alarmroten Anzug geht indes Gefahr aus. Als es bei Baloo die Schulbank drücken muss, um die Gesetze des Dschungels zu lernen, bewirft es den Bären nur mit Papierkugeln. Als Mowgli jedoch zu den Menschen zurückkehrt, ins Reich der Siedler, Jäger und Kolonialherrn, will er bald beweisen, dass er vor Tigern keine Angst hat. Nicht die Tiere sind bei Wilson bedrohlich, sondern der Mensch, der herrschen und sich hervortun will – von Kindesbeinen an.

So hat diese Inszenierung wenig von der süßlichen Quirligkeit und dem naiven Übermut, die man aus Disneys berühmter Zeichentrick-Adaption des Stoffes kennt. Wilson erzählt langsam und edel, Bild um Bild, von der Freiheit des Dschungellebens und dem Geltungsdrang des Menschen. Die melancholischen Momente gehören den Tieren, die ihre Blessuren tragen, aber nichts anderes sein wollen, als sie sind. Wilson inszeniert keine Klimawandel-Apokalypse, kein Kolonialismusdrama, er macht, was er immer macht: Er formt aus einem Stoff mit größter Präzision eine typische Wilson-Geschichte. Diesmal erzählt er in trügerisch heiteren Bildern vom Heranwachsen eines Kindes, das den Tieren zu sehr Mensch, den Menschen zu sehr Tier ist – und zum Außenseiter wird. Tiefer schürft er nicht.

Cennet Rüya Voß spielt die Zerrissenheit des Mowgli bei aller Abstraktion anrührend und voller Wärme, verkörpert kindliche Neugier allerdings überzeugender als die Skrupellosigkeit. Georgios Tsivanoglou, Gast aus Berlin, gibt den fröhlichen Dickbauch Baloo, den knuddeligen Umarme-Bär, der gelegentlich trunken durch den Dschungel torkelt und wie ein Obdachloser Einkaufswagen schiebt. André Kaczmarczyk ist ein elegant geschmeidiger, zutiefst trauriger Panther Bagheera, der wie eine gefallene Diva seine Narben vor der Welt verbirgt. Judith Bohle und Ron Iyamu geben das turtelig-verliebte Mittelklasse-Wolfs-Ehepaar. Tänzer Takao Baba verkörpert weniger verspielt, dafür mit realistischen Gesten einen Dschungel-Affen, und Rosa Enskat führt als Elefantin im Nachtgewand einer texanischen Großmutter humorvoll durch die Geschichte. Ein wenig blass bleiben Schlange und Tiger.

So reduziert Wilson die Fülle des Dschungellebens auf wenige markante Figuren und erzählt eine stark vereinfachte Geschichte. Allerdings wird die Handlung teils durch die Liedtexte von CocoRosie vorangetrieben, die auf Englisch gesungen und nicht übertitelt werden. Trotzdem ist dieses „Dschungelbuch“ tatsächlich ein Familienstück, das Menschen aller Altersstufen durch seine Bilder berühren wird.