Monheim Triennale Eine Lektion in Demut von Robert Wilson

Was, fragte Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann zu Beginn seines Gesprächs mit Robert Wilson, sei sein erster Eindruck vom Marienburgpark gewesen? Der amerikanische Theaterzauberer antwortete mit einem lauten Bellen. „Es gibt dort viele Hunde, eine familienfreundliche Atmosphäre“, sagte er dann. Zuvor hatte der 81-Jährige seine skulpturale Klanginstallation „Yes Where No Where“ mit Musik von CocoRosie in eben jenem Park in Augenschein genommen, eines von 14 Werken bei „The Sound – Sonic Art in Open Spaces“. Eine Holzhütte mit Fenstern, durch die sich eine überdimensionale Gans erspähen lässt. Davor eine Märchenfigur und in Sichtweite drei in der Erde verankerte Klangbrunnen, bei denen Gedichte von Ulla Hahn erlauscht werden können. Ursprünglich sollte die Autorin in ihrer Heimatstadt an der Seite von Robert Wilson die „Monheim Triennale II“ eröffnen. Aus persönlichen Gründen sagte sie kurzfristig ab und schickte beste Grüße aus Hamburg.