Tanz : Köln tanzt der Endzeit entgegen

Richard Siegals erstes abendfüllendes Stück in der Domstadt uraufgeführt.

Endlich hat die Stadt Köln wieder ein eigenes Tanzensemble: Richard Siegals Ballet of Difference (BoD) firmiert ab dieser Saison am Schauspiel Köln und zeigte nun seine erste abendfüllende Produktion. „New Ocean“ soll eine Hommage an den großen Choreografen Merce Cunningham sein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, und an dessen legendäre Arbeit „Ocean“ aus dem Jahr 1994.