Zum Tod von Richard Serra Tonnenschwere Leichtigkeit

Lebensstationen Richard Serra wurde am 2. November 1938 in San Francisco geboren. Sein Vater stammte aus Spanien, seine Mutter aus Odessa. Er studierte an mehreren amerikanischen Universitäten, bereiste Europa und ließ sich dann in New York nieder. Seit den 1970er Jahren arbeitete er viel in und für Deutschland. Auch für Katar schuf er 2011 eine Plastik. Richard Serra starb am 26. März 2024 in Orient, New York.

Werke Arbeiten von Serra befinden sich im Duisburger Museum DKM und im benachbarten Wilhelm-Lehmbruck-Museum, in beiden Fällen als Eigentum der Stiftung DKM.

Plastik im öffentlichen Raum Die Skulptur „Bramme für das Ruhrgebiet" befindet sich auf der Halde Schurenbach in Essen und zählt zu den Wahrzeichen des Ruhrgebiets.