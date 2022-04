Richard David Precht bei den „Düsseldorfer Reden“ : Welterklärer mit Kompass

Düsseldorf Der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht sprach im voll besetzten Großen Haus des Schauspielhauses über "Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten".

Die Sympathie des Publikums war ihm sicher, bevor es richtig losging: Richard David Precht, der Philosoph und Bestsellerautor aus Solingen, gab bekannt, dass er und sein Gesprächspartner Friedrich Fasse ihre Honorare für den Auftritt im Düsseldorfer Schauspielhaus spenden werden: zu gleichen Teilen an Bedürftige in Ukraine und Jemen.

Im voll besetzten Großen Haus hatte Precht leichtes Spiel. Seine Ausführungen zum Thema „Freiheit für alle. Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten" stießen innerhalb der von der Rheinischen Post mitorganisierten „Düsseldorfer Reden" bei den Fans auf offene Ohren, und der Unternehmensberater Fasse, ein Duz-Freund, mied kritische Fragen und beschränkte sich aufs Stichwortgeben. So konnte Precht seinem Talent freien Lauf lassen: der Gabe, Dinge verständlich und zugleich unterhaltsam zu erklären, stets den roten Faden in der Hand zu halten und dabei auf einen Wissensschatz zurückzugreifen, der von den griechischen Philosophen bis zur Digitalisierung reicht. Wie schrieb doch früh die FAZ: Precht verbreite "nichts, was andere nicht schon vor ihm gedacht und aufgeschrieben hätten", aber keiner wisse „so geschmeidig davon zu erzählen wie er".