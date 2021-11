Gala für den Choreografen : Die Rheinoper feiert Hans van Manen

Ein Abend voller magischer Moment: Der bald 90-jährige Choreograf wurde zum Ehrenmitglied der Rheinoper ernannt. Der frühere Ballettdirektor Martin Schläpfer hielt eine geschliffene Laudatio.

„Lieber Hans, was für ein Abend!“ Bei diesen Worten von Ballettchef Demis Volpi erhob sich ganz vorn im voll besetzten Opernhaus der Mann, zu dessen Ehren die „Gala zur Goldenen Hochzeit“ veranstaltet wurde, der Choreograf Hans van Manen. Jubel brandete auf, als er sich dem Publikum zuwandte und in die Menge winkte.

Vor 50 Jahren, im Mai 1971, hatte der Niederländer mit „Keep going“ sein erstes Ballett für die Compagnie am Rhein geschaffen. Damit begann seine internationale Karriere. Bis heute werden alle Choreografien von Hans van Manen auf der ganzen Welt getanzt. Bis auf eine: Die Uraufführung „Alltag“ widmete er 2014 ausschließlich seinem engen Freund Martin Schläpfer und brachte ihn so noch einmal zum Tanzen.

Schläpfers damalige Partnerin und Muse, Ballerina Marlucia do Amaral, war unter den Gästen der Gala, bei der Hans van Manen die rare Auszeichnung der Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Oper am Rhein zuteil wurde. Die Urkunde überreichte Generalintendant Christoph Meyer: „Du bist einer der mit Abstand wichtigsten Choreografen, ein integraler Bestandteil der DNA des Balletts am Rhein.“ Mit seiner Coolness und Lässigkeit, gepaart mit allerhöchsten technischen Ansprüchen, sei der bald 90-Jährige für ihn einer der jüngsten Choreografen der Welt. Minutenlanger Beifall, Standing ovations.

Einblicke in sein Wirken und Denken gab der Film „50 Jahre Hans van Manen“ von Daisy Long, in dem der Wortwitz des Niederländers spürbar wurde: „Choreografie ist mein Metier, das einzige, was ich kann.“ Vorsichtige Tänzer möge er nicht, lieber seien ihm solche, die ein Risiko eingehen, sich mit Wucht hineinwerfen. Deshalb habe er extraschnelle Musik von Bach zum Ballett „Solo“ verarbeitet. Dieses Meisterwerk an Rasanz und Brillanz tanzte die Düsseldorfer Compagnie nach dem eleganten Ballett „Dances with Piano“ – atemberaubend.