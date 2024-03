Rheinopern-Altistin Renée Morloc Dankbar für ein reiches Opernleben

Die Priorin muss ein erbärmliches Siechtum aushalten. Sie beschönigt nichts an ihrer Krankheit. „Ihr Sterben ist öffentlich“, erklärt Renée Morloc. „Weil sie ohne Trost daliegt in ihrem Schmerz, klagt sie Gott an.“ Obwohl sie die Partie kennt und perfekt Französisch spricht, beschäftigte sie diese Wiederaufnahme schon seit Monaten. „Ich möchte alles verinnerlichen und meine Person mit einflechten“, sagt sie. „Mich zu distanzieren, wäre undenkbar.“ Eine Verschmelzung also? „Ja, das muss ich, um das Weiche und Verletzliche dieser Figuren zeigen zu können. Ich bleibe ganz bei mir in dieser Rolle und bin froh, wenn mir nicht so viel dazwischenfunkt. Dann kann ich in Ruhe meinen rituellen Abschied vollziehen.“