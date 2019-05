Rheinoper : Von St. Petersburg zur Poolparty

Düsseldorf Die Rheinoper verlegt Tschaikowskys Schaueroper „Pique Dame“ nach Hollywood. Der Funke springt nicht über.

Termine Die nächsten Vorstellungen von „Pique Dame“ sind am Donnerstag, 30. Mai., sowie am Mittwoch, 5., Sonntag, 9., Dienstag, 25. und Donnerstag, 27. Juni. Letzter Termin in dieser Spielzeit ist Sonntag, der 14. Juli

Die viel gefragte Regisseurin Lydia Steier hat oft Fantasie bewiesen beim Umtopfen von Opernhandlungen und aus den Verfremdungen erhellendes Potenzial geschöpft. Aber „Pique Dame“ in Hollywood will nun so gar nicht funktionieren. Und das nicht nur atmosphärisch, denn Bärbl Hohmanns Bühnenbild ist zu den Seiten hin ganz offen. Daher sind die Gassen mit schwarzem Samt verhängt, der gnadenlos den Klang verschluckt. So kommt es, dass die Chöre meist seltsam gedämpft klingen. Auch die Sänger kommen nur dann gut übers Orchester, wenn sie weit vorne stehen. Das aber hat nicht nur Folgen für die Hörbarkeit im Saal, sondern auch für die Tonproduktion auf der Bühne. Die Sänger hören sich selbst schlecht in der dumpfen Kleiderschrankakustik und geben automatisch mehr Druck. Druck aber kostet Präzision, und so schleppt der Chor oft, und überhaupt wird überwiegend mit Überdruck gesungen, was die kostbaren Farbschattierungen und die leisen Töne von Tschaikowsky grandioser Partitur brutal einkassiert. Diesem Grundproblem weiß auch Aziz Shokhakimov im Graben wenig entgegen zu setzen, er gibt rasche, hitzige Tempi vor, kann häufiges Klappern aber nicht verhindern, und trotz schöner Bläsersoli (Oboen!) bleibt der Gesamtklang über weite Strecken arg muskulös und blechlastig laut.