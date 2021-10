Rheinoper zeigt Premiere von „Der Nussknacker“ : Bezaubernder Ausflug ins Märchenland

Verzauberten das Publikum: Emilia Peredo Aguirre als Clara und Dukin Seo als geheimnisvoller Pate Drosselmeier. Foto: Bernhard Weis Deutsche Oper am Rhein

Umjubelte Premiere im Düsseldorfer Opernhaus: Demis Volpi hat das Ballett „Der Nussknacker“ mit neuen Ideen und viel Liebe zum Detail choreografiert. Das Orchester spielte erstmals wieder in voller Besetzung.

Während der Ouvertüre hebt sich der Vorhang, doch die Tür ins Weihnachtszimmer bleibt zunächst verschlossen. Das Kindergrüppchen davor muss sich noch gedulden bis zur Bescherung und vertreibt sich die Zeit mit Spielen. Darunter auch die Rotschöpfe Clara (Emilia Peredo Aguirre) und Fritz (Evan L’Hirondelle), Tochter und Sohn der Gastgeber. Durch die transparente Scheibe sind wie Scherenschnitte die Vorbereitungen für den Heiligen Abend zu sehen: das Schmücken des Baums, die herbeigetragenen Geschenke, bereit gestellte Gläser. Gleich zu Beginn überrascht Demis Volpis Inszenierung „Der Nussknacker“ mit einer von vielen entzückenden Ideen. Neugierig lugen die Kinder durchs Schlüsselloch. Bis die Tür sich endlich öffnet und alle wie verzaubert stehenbleiben.

Verzaubert ist auf Anhieb auch das Premieren-Publikum. Was für eine berückende Szenerie tut sich da auf, wie gemalt, aber quicklebendig. Großeltern, Eltern, Tanten, Cousins, Cousinen, die ganze große Familie Stahlbaum hat sich zum Weihnachtsfest versammelt. Und wird erstmal von Pate Drosselmeier fotografiert. Mit wehendem Mantel und wirrem Haar unterscheidet sich die schwarze Gestalt von der adretten Verwandtschaft. Fast scheinen sich die Kinder vor ihm zu fürchten. Der koreanische Tänzer Dukin Seo gibt ihm mit starker Bühnenpräsenz etwas Dämonisches. Clara, voller Respekt, aber fasziniert, fühlt sich zu ihm hingezogen. Erst recht, als er ihr sein Geschenk überreicht, einen Nussknacker. Mit dem kleinen hölzernen Kerl nimmt die Geschichte einer nächtlichen paradiesischen Reise ihren Lauf. Mit dessen Menschwerdung und Carlas Entpuppung vom Mädchen zur liebenden Frau endet sie.

Info Uraufführung in Sankt Petersburg Historie Das Ballett „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky wurde 1892 in Sankt Petersburg uraufgeführt. Demis Volpi choreografierte es 2016 für die Oper Antwerpen und hat es für das Ballett am Rhein neu interpretiert. Auslastung Das Opernhaus war bei der Premiere zu 98 Prozent besetzt, für die folgenden Aufführungen zeichnet sich Ähnliches ab. Termine & Tickets 28./29./31. Oktober; 12./19./20. November; danach erst wieder im Februar 2022. www.operamrhein.de

1816 schrieb der Romantiker E.T.A. Hoffmann das Märchen „Nussknacker und Mäusekönig“. Peter Tschaikowsky nutzte die Vorlage für die Komposition seines Balletts „Der Nussknacker“, das 1892 in Sankt Petersburg Premiere hatte. Und damals gar nicht gut ankam bei der nörgelnden Kritik – die Handlung langweilig, die tanzenden Kinder unerträglich.

129 Jahre später ist die Geschichte einer der beliebtesten Klassiker des Bühnentanzes. Demis Volpi choreografierte den „Nussknacker“ 2016 mit dem Ballet Vlaanderen in Antwerpen. Für das Ballett am Rhein hat er seine Interpretation noch einmal überarbeitet und sich für einen frischen Blick auf die Entwicklung einer kindlichen Seele junge Choreografinnen und Choreografen zur Seite geholt. Diesem klugen Schachzug sind einige Glanzpunkte der Aufführung zu verdanken.

Sie offenbaren sich in den „Divertissements“, die für „erfreulichen Zeitvertreib“ stehen. Etwa im von Duo Nutrospectif choreografierten „Tanz der Mäuse“, in dem verkleidete Familienmitglieder verstörend in Claras Traumwelt eindringen. Oder beim „spanischen Tanz“ von Neshama Nashman. Darin grenzt sich die Tochter von ihrer Mutter ab – einmal mehr ist Doris Beckers Eleganz zu bewundern.

Künstlerisch kreativ ragt auch das Lichterketten-Ballett von James Nix heraus. Man sieht keine Körper, nur leuchtende Köpfe. Sie sortieren sich neu, werden an- und ausgeknipst. Der Knaller an Komik aber sind die pastellfarbenen Cupcakes von Michael Foster mit ihren Sahnehäubchen. Plus Kirsche obendrauf. Höchste Zeit, an dieser Stelle Kostüm- und Bühnenbildnerin Katharina Schlipf zu preisen. Die Ausstattung muss ein Fest für sie gewesen sein, fantasievollere Kostüme hat man in einem Ballett lange nicht gesehen. Demis Volpi schuf den liebreizenden Tanz der Schneeflocken zu der an dieser Stelle über die Maßen süßlichen Musik. Verklärt schmachten sie ihr „haa-haa-haa-hahaa“, als ihre Königin (Simone Messmer) von zwei Männern umworben wird (Niclas Jendrics, Nelson López Garlo). Auch der heftig beklatschte Blumenwalzer mit Rosenknospen, die sich im Wind wiegen, trägt die Handschrift des Ballettchefs.