Vor der Premiere von Bellinis „I Capuleti“ Von der Rheinoper in die Welt

Adela Zaharia trat jüngst unter anderem in Berlin, Paris, Amsterdam und Madrid auf. Vor ihr liegt so Verlockendes wie ihr Debüt an der New Yorker Met als Musetta in „La Bohème“. Ihre Verträge reichen schon bis 2028. Mittlerweile wohnt die Sopranistin in der Umgebung von München, nah bei der Familie ihrer Schwester. Die Landschaft erinnere sie an ihre Heimat Rumänien. Aber Düsseldorf, versichert sie, fühle sich nach wie vor an wie ein Zuhause: „Das Gefühl bleibt.“