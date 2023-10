Vom Youtuber Rezo inspirierter Roman Die Zerstörung der DDR

Denn in der fiktiven Welt ist es nicht zur deutschen Wiedervereinigung gekommen. Die Corona-Pandemie gibt es weiterhin, hinzugekommen ist aber, dass „50 Millionen Dosen des Impfstoffes MV-21 aus der DDR in die Bundesrepublik exportiert wurden, obwohl in der DDR ein Mangel an Impfstoffen und eine überdurchschnittliche Sterberate bei Covid-19 herrschten“. Im Kern des Romans geht es um Missstände sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, gegen die die junge Generation aus Youtubern und Aktivisten auf beiden Seiten Widerstand leistet – mit Folgen.