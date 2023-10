Restauratorin Inken Maria Holubec Sie muss einfach alles können

Als Umzugshelferin von Peter Paul Rubens hat sie sich erst kürzlich bewährt. Die kolossale „Himmelfahrt Mariae“ des Barockkünstlers dirigierte Inken Maria Holubec ebenso behutsam wie entschieden an ihren zukünftigen Platz innerhalb der Neupräsentation des Kunstpalasts – am 21. November wird sie eröffnet. Der Rubens-Transport war eine Herkulesaufgabe, die Holubec, seit 1994 Gemälderestauratorin am Restaurierungszentrum Düsseldorf (RED), im Teamwork mit anderen in knapp zwei Tagen wuppte. Jetzt zieht die himmelwärts strebende Gottesmutter, entstanden um 1616, an der Stirnwand des Bronner-Saals die Blicke auf sich.