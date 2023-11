Religionssoziologe Detlef Pollack zur Krise der christlichen Kirchen „Der Glaube ist schlicht zu unanschaulich“

Pollack Die Bindungen an die Kirche werden wohl weiter zurückgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das Vertrauen in die Kirche wieder erhöht – und dies in dem Maße, wie die Menschen erkennen, dass die Missbrauchsfälle, so schlimm sie sind, nicht das Ganze der Kirche abbilden, sondern dass es daneben und trotz allem viel Gutes in der Kirche gibt.