Reihe Zweiklang im Robert-Schumann-Saal Walter Sittler auf musikalischer Italienreise

Was macht dieses Land so faszinierend? Als erstes fällt ihm das herrliche Essen ein, das in Italien am liebsten in größerer Runde zelebriert wird. „Dazu ein Schluck Wein zur Abrundung des Genusses. Ganz viele Sachen kann man auf die Schnelle kochen, das ist gar nicht schwer und gesund obendrein.“ In seinem Programm geht es um kulinarische Raffinessen wie die beste Pizza in Neapel oder die Zubereitung einer perfekten Aioli. Aber auch um Kultur, Landschaften, Lebenskunst. Sittler nennt ein Beispiel: „Als die Bergbahn auf den Vesuv gebaut wurde, mangelte es an Nutzern. Bis man zwei Musiker beauftragte, ein Lied auf die Bahn zu schreiben – worauf es einen Ansturm gab. Dieses Lied werden wir auch singen.“