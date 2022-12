Nach Todesurteil im Iran Regisseurin startet Solidaritätsaktion für iranischen Schauspieler

Die Tage beginnen für Mina Salehpour neuerdings so: Noch im Bett liegend durchsucht sie ihre Social Media-Kanäle nach neuen Meldungen aus dem Iran. Nach Meldungen zum Schicksal von Hossein Mohammadi – dem Schauspieler, der sich an den Protesten in seinem Land beteiligte und vom Regime unlängst zum Tode verurteilt wurde.