Düsseldorfer Helmut-Käutner-Preis an Michael Verhoeven : Ein Regisseur als Humanist und Provokateur

Düsseldorf Der 83-jährige Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Arzt Michael Verhoeven nahm gerührt den Helmut-Käutner-Preis der Landeshauptstadt entgegen. Und seine Ehefrau, Senta Berger, staunte, wie viele Filme sie schon zusammen gemacht hatten.

Eine würdige Stunde. Studierende der Robert-Schumann-Hochschule leiteten sie mit dem Menuett aus Mozarts Streichquartett G-Dur KV 387 ein, der Filmmusik aus „Die weiße Rose“. Oberbürgermeister Stephan Keller erinnerte in seiner Ansprache an Düsseldorfs rühmliche Vergangenheit als Filmstadt und die Tradition des Helmut-Käutner-Preises, der seit 1982 alle zwei Jahre vergeben wird. Filmausschnitte verdeutlichten Verhoevens fünf Jahrzehnte überspannendes Schaffen. Im Abspann wurde er als „Humanist und Provokateur“ bezeichnet. „Wie geht das zusammen?“ fragte sein Laudator und Freund Mario Krebs. „Ich will den Versuch machen.“ Was ihm sehr anschaulich gelang. Mit Verhoeven könne man vortrefflich streiten, „aber ich kenne keinen Menschen, der so vorbehaltlos offen ist für sein Gegenüber, der so stark und so gelassen zuzuhören und abzuwägen weiß.“ Der Theaterwissenschaftler schilderte den Gegenwind, den die Sentana Film, von dem Künstler-Ehepaar 1965 wagemutig gegründet, zu spüren bekam. Hartnäckig setzten Michael Verhoeven und Senta Berger ihre Vorhaben durch. Daher beim Empfang die Frage an die Schauspielerin: „Was bedeutet diese Ehrung für Sie?“ Die Anerkennung gehöre ihrem Mann, wehrte sie ab. „Allerdings staunte ich beim Betrachten der Filmausschnitte, wie viel wir zusammen auf die Beine gestellt haben.“ War sie verwundert über die Emotionen ihres Mannes? „Da kam vieles zusammen“, antwortete Senta Berger. „Die sentimentale Rückschau, die Erinnerung an Käutner, wohl auch die Weisheit des Alters.“