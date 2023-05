Regisseur Lorenzo Fioroni Orientalisches Rätselraten

Mit „Hérodiade“ kommt am Samstag ein wuchtiges Werk auf die Bühne der Deutschen Oper am Rhein, tief verwurzelt in der biblischen Geschichte. Jules Massenet vertonte in dem Familiendrama den Stoff aus Gustave Flauberts gleichnamiger Novelle. Regisseur Lorenzo Fioroni inszeniert zum ersten Mal in Düsseldorf. Ganz fremd ist dem ausgebildeten Cellisten das Haus aber nicht. Als Jungstudent in Dortmund, erinnert er sich, sprang er einmal bei „La Bohème“ im Orchestergraben ein.