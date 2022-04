Wie ticken die Russen? : „Jeder hat Angst“

Dmitry Reznikov hält vor dem Kreml in Moskau ein Schild mit Sternchen hoch, um seinen Protest gegen Putins Krieg in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Von hinten nähert sich ein Polizist, um den Mann festzunehmen. Foto: dpa/Uncredited

Düsseldorf Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa-Studien in Berlin erklärt im Interview, warum der Protest gegen Putins Krieg in der Ukraine in der russischen Bevölkerung nahezu ausbleibt.