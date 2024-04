Je exklusiver, desto besser Diese Plattenläden sind beim Record Store Day dabei

In Düsseldorf machen der „Hitsville-Recordstore“ an der Wallstraße und „A & O Medien“ in den Schadowarkaden mit. Letzterer öffnet seine Pforten dafür extra eine Stunde früher, außerdem ist eine Verlosung geplant. In Mönchengladbach sind „For the Record“, „HiFi“ und „Vinyl Garage“, in Neuss „Hauptsache Musik“, und in Duisburg „33 1/3“, „Die Schallplatte“ und „Onkel Stereo“ dabei. In „Der Schallplatte“ gibt es zusätzlich eine Rabattaktion. In Köln machen ganze zehn Läden mit. Alle teilnehmenden Shops können unter recordstoredaygermany.de/ eingesehen werden. Vielerorts finden außerdem besondere Konzerte und Treffen mit Künstlerinnen und Künstlern statt.