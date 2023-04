Sachbuch Wie Susan Sontag gelebt und gedacht hat

Sontag dient noch heute als Vorbild für weibliche Intellektualität. Die Lektüre von Essays wie „Die Katastrophenphantasie“ lässt die Leserschaft hellsichtiger auf die Gegenwart blicken. Am wichtigsten ist so gesehen vielleicht ihre Theorie der Fotografie, die uns helfen kann, in der Bilderflut des Internets den Überblick zu bewahren. In Zeiten, da Fotos nicht mehr gesammelt, sondern vor allem geteilt werden, plädiert Sontag für die kritische Arbeit am Bild. Wer ein Foto aus einem Kriegsgebiet betrachte, müsse sich moralisch kundig machen: Was ist der Kontext des Bildes? Es gehe nicht mehr um ein „Schau hin!“, sondern um ein „Denk nach, sei ernsthaft, mach was!“ Es gebe keine Unschuld des Nichtswissens mehr, schrieb sie. Der Betrachter müsse wissen, dass Fotos Leid lediglich feststellen können, aber nicht erklären.