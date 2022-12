Reading Group im FFT greift aktuelle Themen auf Öffentlicher Buchclub für Neugierige

Grawinkel-Claassen und Tiedemann hatten im November ihren Buchclub ins Leben gerufen und ins FFT-Foyer eingeladen, um mit anderen, über diesen Text zu diskutieren, der sie schon länger beschäftigte. Die Idee kam beim Publikum gut an, und so folgte ein weiterer Termin im Dezember. Diesmal stand Alexis Pauline Gumbs im Mittelpunkt des Abends. In „Unertrunken“ erzählt die Autorin, was sie „als schwarze Feministin von Meeressäugetieren lernte“. Auch diesmal sorgte die ungewöhnliche Perspektive auf ein aktuelles Thema für reichlich Gesprächsstoff unter den Besuchern.#